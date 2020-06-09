Женщина с ребенком пыталась выпрыгнуть с 5 этажа в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В областном центре спасатели предотвратили попытку суицида: выпрыгнуть из окна 5 этажа пыталась женщина с ребенком, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

36-летняя жительница Кокшетау пыталась свести счеты с жизнью, выбросившись из окна 5-го этажа вместе с ребенком.

Спасатели за считанные минуты прибыли по адресу происшествия, полицейские и пожарные оцепили территорию, спасатели приняли решение спуститься с крыши.

«Спасатели с помощью альпинистского снаряжения бесшумно спустились с крыши здания и втолкнули в оконный проем женщину с ребенком. Затем один из спасателей держал женщину и ребенка, а другой открыл дверь полицейским. В комнате был еще один ребенок четырех лет, жертв и пострадавших нет», - рассказал начальник ДЧС Акмолинской области Алексей Советов.

«Прибыв на место, мы хотели с помощью автолестницы подняться к женщине, но она, увидев лестницу, начала кричать, чтобы не приближались к ней, иначе она выбросит ребенка и затем спрыгнет сама. Тогда нами было принято решение спустится с технического этажа на пятый этаж. Дом был пятиэтажный. Двое спасателей сверху страховали меня, я бесшумно спустился, женщина эмоционально выкрикивала угрозы, поэтому не видела меня. Затем я смог втолкнуть ее в квартиру. После она пыталась вырваться, продолжала угрожать, но к этому времени уже спустился в комнату мой коллега Нурхан Ашимгалиев и открыл дверь. Мы передали её врачам и правоохранительным органам», - рассказал руководитель спасательного отделения города Кокшетау Роман Шевченко.

Отметим, что подобные случаи происходят не впервые. И благодаря оперативной и слаженной работе спасателей ежегодно не один десяток людей получают своевременную помощь.







