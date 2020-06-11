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Женщина с ребенком получили ожоги при пожаре в Степногорске

11 Июня 2020 22:19
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Женщина с ребенком получили ожоги при пожаре в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Степногорске женщина с ребенком получили ожоги в результате пожара. Об этом сообщил на брифинге в РСК начальник ДЧС Акмолинской области Алексей Советов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный спасатель области рассказал о пожаре, который произошел вчера в поселке Аксу. Телефонное сообщение о возгорании поступило в 20:12. В тушении пожара были задействована дежурная смена СПЧ-3 города Степногорска, два сотрудника АО «ЕПК Степногорск», четыре человека ТОО «СГХК», а также оперативная группа в составе трех человек.⠀

«Произошло возгорание жилого дома на площади 60 м2. Повреждены домашние вещи и мебель. В результате пожара пострадала 25-летняя девушка и 4-летний ребенок. В настоящее время пострадавшие с различными степенями ожогов находятся в реанимационном отделении ГКП на ПХВ «Степногорская многопрофильная городская больница». Расстояние от пожарной части до места пожара составило 20 км. Пожар локализован в 20:52 и ликвидирован в 21:25», – рассказал Алексей Советов.
В рамках месячника пожарной безопасности 29 февраля 2020 года сотрудниками УЧС и СПЧ-3 города Степногорска проведен обход жилого сектора поселка Аксу. Хозяйка дома была проинструктирована о мерах пожарной безопасности в быту под роспись.


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#Акмолинская область   #Происшествия  
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Автор:

Оксана Матасова

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