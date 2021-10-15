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    13:08, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Женщина с поддельным паспортом вакцинации умерла в Мангистауской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области умерла в реанимации женщина, сделавшая себе поддельный паспорт вакцинации. Об этом сообщила заместитель акима области Гульмира Калмуратова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы с самого начала начали проводить вакцинацию честно. Сегодня на всех прививочных пунктах установлены видеокамеры наблюдения. В свое время в Мангистауской области предоставлялась информация по выявленным фактам. По сведениям департамента полиции, в городской поликлинике №1 в Актау был выявлен такой факт. К сожалению, оказалось, что к этому причастны врачи и медсестры. Сейчас идет досудебное расследование. Других таких фактов не выявлено», – сказала Г. Калмуратова.

    По ее словам, в этом году в Мангистауской области заболеваемость COVID-19 выросла в пять раз, по сравнению с прошлым годом. Начиная с 2020 года, заболело более 23 тысяч жителей. Из них 19 337 человек заболели с начала 2021 года. Количество пациентов, лечившихся в стационарах, составляет около 14 тысяч. В том числе 89 человек заболели после прививки первым компонентом, когда у них еще не сформировался иммунитет. Из привитых обоими компонентами лечились в стационарах 65 пациентов.

    Заместитель акима также сообщила, что среди поступивших в больницу была женщина, которая приобрела поддельный паспорт вакцинации. Она сообщила, что была в другом регионе и вакцинировалась там. Но, к сожалению, женщина попала в реанимацию и скончалась.

    «Конечно, здесь вопросы к обеим сторонам. Мы обманываем сами себя. Так бывает, когда боятся вакцинироваться», – отметила Г. Калмуратова.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации Мангистауская область
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