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    02:08, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Женщина с пистолетом за спиной попрошайничала в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Женщину, просящую деньги у водителей с похожим на оружие предметом, сняли на перекрёстке между 2, 3 и 6А микрорайонами. В пресс-службе департамента полиции прокомментировали инцидент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Женщину с пистолетом запечатлели 15 июля, после полудня, на проезжей части около Мангистауского энергетического колледжа.
    Водитель, снявший видео, уверяет, что за спиной в правой руке у женщины-попрошайки был пистолет.

    «Я сразу же прикрыл окно, не произошло бы чего. Такое вижу впервые. Она им, получается, угрожает, если водитель не даст ей мелочь?» - задался вопросом автор видео.

    Сотрудники полиции управления полиции Актау установили личность женщины. Она является лицом без определённого места жительства.
    Гражданка была доставлена в полицию. Выяснилось, что женщина в руке держала игрушечный пистолет. Никаких жалоб или заявлений в полицию не поступало.

    «На неё был составлен протокол по статье 449 КоАП РК и проведена профилактическая беседа», - сообщили в ведомстве.


    Теги:
    Общество Правоохранительные органы Мангистауская область
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