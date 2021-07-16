Женщина с пистолетом за спиной попрошайничала в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Женщину, просящую деньги у водителей с похожим на оружие предметом, сняли на перекрёстке между 2, 3 и 6А микрорайонами. В пресс-службе департамента полиции прокомментировали инцидент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Женщину с пистолетом запечатлели 15 июля, после полудня, на проезжей части около Мангистауского энергетического колледжа.

Водитель, снявший видео, уверяет, что за спиной в правой руке у женщины-попрошайки был пистолет.



«Я сразу же прикрыл окно, не произошло бы чего. Такое вижу впервые. Она им, получается, угрожает, если водитель не даст ей мелочь?» - задался вопросом автор видео.

Сотрудники полиции управления полиции Актау установили личность женщины. Она является лицом без определённого места жительства.

Гражданка была доставлена в полицию. Выяснилось, что женщина в руке держала игрушечный пистолет. Никаких жалоб или заявлений в полицию не поступало.



«На неё был составлен протокол по статье 449 КоАП РК и проведена профилактическая беседа», - сообщили в ведомстве.