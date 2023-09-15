Женщина с ножом разгуливала рядом с роддомом в Семее

Двое полицейских производили обход административного участка, где около здания перинатального центра заметили женщину, в руках которой был нож, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Они задержали 34-летнюю гражданку и доставили ее в отдел полиции.

Выяснилось, гражданка состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Согласно заключению эксперта, изъятый у женщины предмет является холодным оружием колющего действия, изготовленный самодельным способом.

Начато досудебное расследование по ст. 287 УК РК. Выясняются все обстоятельства произошедшего.