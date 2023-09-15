18:53, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6
Женщина с ножом разгуливала рядом с роддомом в Семее
Двое полицейских производили обход административного участка, где около здания перинатального центра заметили женщину, в руках которой был нож, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.
Они задержали 34-летнюю гражданку и доставили ее в отдел полиции.
Выяснилось, гражданка состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Согласно заключению эксперта, изъятый у женщины предмет является холодным оружием колющего действия, изготовленный самодельным способом.
Начато досудебное расследование по ст. 287 УК РК. Выясняются все обстоятельства произошедшего.