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    18:53, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Женщина с ножом разгуливала рядом с роддомом в Семее

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    Двое полицейских производили обход административного участка, где около здания перинатального центра заметили женщину, в руках которой был нож, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Они задержали 34-летнюю гражданку и доставили ее в отдел полиции.

    Выяснилось, гражданка состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

    Согласно заключению эксперта, изъятый у женщины предмет является холодным оружием колющего действия, изготовленный самодельным способом.

    Начато досудебное расследование по ст. 287 УК РК. Выясняются все обстоятельства произошедшего.


    Теги:
    полиция Абайская область Криминал МВД РК Правоохранительные органы
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