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Женщина с фальшивым дипломом 10 лет проработала медсестрой в ЗКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Ноября 2021, 13:13
Женщина с фальшивым дипломом 10 лет проработала медсестрой в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - «Фальшивую» медсестру выявили полицейские Западно-Казахстанской области, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

37-летняя женщина с 2012 года работала в Жангалинской районной больнице в качестве медсестры, но выяснилось, что диплом о медицинском образовании является поддельным. Следствие выясняет, кто изготовил «липовый» документ об образовании.

Поддельный диплом обнаружила директор ГКП ЦРБ Жангалинского района. Она же сообщила об этом в районный отдел полиции.

По факту начато досудебное расследование по статье 385 части 3 УК РК «Подделка или сбыт поддельных документов».


Западно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Здравоохранение   Мошенничество  
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