Женщина с фальшивым дипломом 10 лет проработала медсестрой в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - «Фальшивую» медсестру выявили полицейские Западно-Казахстанской области, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

37-летняя женщина с 2012 года работала в Жангалинской районной больнице в качестве медсестры, но выяснилось, что диплом о медицинском образовании является поддельным. Следствие выясняет, кто изготовил «липовый» документ об образовании.

Поддельный диплом обнаружила директор ГКП ЦРБ Жангалинского района. Она же сообщила об этом в районный отдел полиции.

По факту начато досудебное расследование по статье 385 части 3 УК РК «Подделка или сбыт поддельных документов».

