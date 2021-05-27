Женщина с 88% поражением легких родила здорового ребенка в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Санитарной авиацией была доставлена в Тараз из отдаленного Мойынкумского района беременная женщина с тяжелой формой коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области, 28-летняя женщина была экстренно госпитализирована в реанимационное отделение инфекционной структуры Таразской городской многопрофильной больницы. По результатам компьютерной томографии и проведенных анализов ей был поставлен диагноз «Коронавирус и двусторонняя вирусная пневмония с 88% поражением легких тяжелой степени».

Более месяца медицинские работники боролись за ее жизнь в отделении реанимации, где были созданы все условия для сохранения здоровья и жизни матери и ребенка. Несмотря на тяжелое состояние, женщина родила здорового мальчика.

«Мать, жизнь которой находилась под угрозой, смогла родить здорового первенца. Вес малыша 3 400 граммов. Результат пробы показал, что ребенок не заразился коронавирусом. После родов состояние больной ухудшилось - низкая сатурация, высокая температура. Она не могла дышать самостоятельно, поэтому пациентку неоднократно подключали к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации», - рассказала заведующая родильным отделением Кымбат Абдраимова.

Благодаря неустанному наблюдению врачей и медсестер, правильному лечению и особому уходу, состояние больной улучшилось, стабилизировалась гемодинамика и появилась возможность самостоятельного дыхания. Мать и ребенка вскоре перевели из реанимации в профильное отделение.

«Мы очень переживали за родильницу. Но она полностью доверяла нам, надеялась на лучшее, и это придавало нам дополнительные силы», — сказала лечащий врач-инфекционист Елена Пак.

Высококвалифицированные специалисты Таразской городской многопрофильной больницы, привыкшие работать в аварийном режиме, спасли сразу две жизни.

«Хочу поблагодарить коллектив больницы, - сказала пациентка. - Медики не только вернули мне жизнь, но и подарили счастье материнства. Они проявили огромную силу и терпение. И я говорю им огромное спасибо за оказанную помощь и высокий профессионализм».

С начала года в Таразскую городскую многопрофильную больницу поступило 197 инфицированных COVID-19 беременных женщин и 37 рожениц. При этом 72 беременные и роженицы прошли лечение в реанимации, 52 женщины родили здоровых детей, отметили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.

Напомним, ранее 60-летний житель Тараза в тяжелом состоянии, после попыток самостоятельно вылечиться, поступил в инфекционную структуру Таразской городской многопрофильной больницы, у него было выявлено 100-процентное поражение легких. В течение двух недель в реанимации врачи проводили комплексное лечение и вывели пациента из критического состояния. Восстановительное лечение продолжалось 60 дней. Благодаря эффективному лечению и правильному подходу врачей, мужчина полностью выздоровел и вернулся домой, отметили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.

Также из Таласской центральной районной больницы выписали выздоровевшего от тяжелой формы коронавируса 68-летнего пациента с поражением легких на 50%, и двусторонней полисегментарной пневмонией, с букетом сопутствующих заболеваний. Благодаря своевременной помощи врачей и победному настрою самого пациента, он выздоровел за 15 дней.