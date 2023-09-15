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    15:00, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Женщина родила в лифте в Семее

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    В Семее стали известны подробности о женщине, которая застряла в лифте областного перинатального центра и там же родила, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ведомстве рассказали, что в начале сентября в перинатальном центре в корпусе №1 действительно произошел инцидент с остановкой лифта по техническим причинам. На тот момент в сопровождении акушерки беременные женщины направлялись со 2-го на 4 этаж с отделения патологии в родильные палаты. Незамедлительно был вызван лифтер обслуживающей организации для устранения неполадок.

    «В лифте во время проведения ремонтных работ находилась одна из беременных женщин, у которой уже были схватки. Благодаря оперативной работе акушерки на свет появился мальчик, весом 3 460 гр. без каких-либо осложнений. Мама вместе с малышом были выписаны на вторые сутки, и претензий к перинатальному центру не имеет. К слову, роды могут начаться в любой момент и в любом месте. К счастью, в данном случае роженица была в медучреждении рядом с медперсоналом», - пояснили в медучреждении.

    Врачи отметили, что роды в лифте считаются экстренной ситуацией, и здесь каждая минута имеет значение.

    Медики отметили, что уже разработана и утверждена проектно-сметная документация по ремонту этого здания. Предусмотрен капитальный ремонт корпуса №1 с прачечной, с подземным переходом между корпусами и с благоустройством территории, в том числе замена 2 имеющихся лифтов. Ремонт планируется начать 20 октября 2023 года.


    Теги:
    Абайская область Здравоохранение Образование Семей
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