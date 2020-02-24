Женщина родила дома, консультируясь по телефону с диспетчером скорой помощи в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области диспетчер станции скорой помощи по телефону помогала роженице до прибытия медиков, передает lada.kz.

В Мангистаускую областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи 24 февраля в 05:48 поступил вызов из Бейнеу о произошедших физиологических родах у 23-летней жительницы. Удерживая звонок, диспетчер службы Скорой помощи рекомендовала перерезать пуповину у новорождённой до прибытия бригады. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.

Вызов был принят диспетчером станции Скорой медицинской помощи Жаркынай Кемаловой. Девочку с мамой госпитализировали в послеродовое отделение Бейнеуской районной больницы.

«Отправляя бригаду врачей по адресу, диспетчер продолжала консультировать родственников женщины, согласно принципу «удержание звонка». Женщина родила девочку до прибытия врачей скорой помощи. Диспетчер объяснила родственнице роженицы, как правильно перерезать пуповину, так как от этого зависит жизнь ребёнка. После консультации родственница женщины перерезала пуповину новорождённой. Далее помощь оказывалась бригадой скорой медицинской помощи. Ребёнка с мамой госпитализировали в послеродовое отделение Бейнеуской центральной районной больницы», - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения области.

Девочка родилась весом 3 кг 222 гамма, рост - 52 см. Оказалось, что роды приняла бабушка новорожденной.