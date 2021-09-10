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    19:44, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Женщина разгромила павильон на рынке в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские разыскивают женщину, которая минувшей ночью разбила торговый павильон на рынке «Алтын арман», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео погрома пользователи разместили в социальных сетях.

    На кадрах женщина громит павильон: сначала бросает камни, затем пинает – и кричит кому-то «выходи». Что послужило причиной такого поведения, пока неизвестно. Хулиганку ищут.

    «Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации управления полиции Петропавловска, возбуждено административное производство по административной статье «Мелкое хулиганство» в отношении неизвестного лица. Проводятся мероприятия по установлению личности правонарушителя. После этого материал будет передан в Специализированный административный суд города Петропавловска для рассмотрения и привлечения правонарушителя к установленной законодательством административной ответственности», - прокомментировали в пресс-службе.

    Напомним, несколько дней назад молодая девушка разгромила в Петропавловске остановочный павильон. Барышню осудили по статье «Мелкое хулиганство» и назначили наказание в виде трех суток ареста. Материальный ущерб ей тоже предстоит возместить. По информации пресс-службы городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, сумма ущерба составила около 500 тысяч тенге.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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