Женщина разгромила павильон на рынке в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские разыскивают женщину, которая минувшей ночью разбила торговый павильон на рынке «Алтын арман», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео погрома пользователи разместили в социальных сетях.

На кадрах женщина громит павильон: сначала бросает камни, затем пинает – и кричит кому-то «выходи». Что послужило причиной такого поведения, пока неизвестно. Хулиганку ищут.

«Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации управления полиции Петропавловска, возбуждено административное производство по административной статье «Мелкое хулиганство» в отношении неизвестного лица. Проводятся мероприятия по установлению личности правонарушителя. После этого материал будет передан в Специализированный административный суд города Петропавловска для рассмотрения и привлечения правонарушителя к установленной законодательством административной ответственности», - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, несколько дней назад молодая девушка разгромила в Петропавловске остановочный павильон. Барышню осудили по статье «Мелкое хулиганство» и назначили наказание в виде трех суток ареста. Материальный ущерб ей тоже предстоит возместить. По информации пресс-службы городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, сумма ущерба составила около 500 тысяч тенге.



