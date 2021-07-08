РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:26, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Женщина пыталась сжечь себя и детей после убийства золовки в Алматинской области

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области женщина убила золовку, после чего, пытаясь сжечь себя и детей, облила комнаты бензином и подожгла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    6 июля в дежурную часть Жамбылского РОП в 3.00 часа ночи поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Каргалы и обнаружении в нем трупа женщины с признаками насильственной смерти.

    «Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что убита 37-летняя женщина. 27-летний сосед, проснувшись ночью, увидел, что рядом горит дом и бросился на помощь. Мужчина спас из пожара трех малолетних детей и женщину. После производства первоначальных следственных действий, стражи порядка заподозрили в убийстве и поджоге спасенную 29-летнюю мать несовершеннолетних детей», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

    После она призналась в убийстве золовки и поджоге дома, заявив, что хотела сгореть вместе с детьми.

    Действия подозреваемой квалифицированы по ст. 99 ч. 3; 202 ч. 2 УК РК.

    На период досудебного расследования она заключена под стражу. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается.

    Также решается вопрос о поощрении самоотверженного соседа за спасение четырех человек, из которых трое малолетних детей.


    Данияр Дауталиев


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Общество Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:26
    Инвесторы получат поддержку от прокуратуры ВКО
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!