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Женщина пыталась пронести телефоны в колонию в Алматинской области
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Супруга осужденного, отбывающего наказание в учреждении ЛА-155/12 департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области, пыталась пронести на свидание два телефона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками группы досмотра учреждения максимальной безопасности в поселке Заречный был предотвращен факт проноса запрещенных предметов.
Женщина прибыла на длительное свидание к своему супругу и пыталась пронести в сумке два телефона, предварительно спрятав их в носках.
«Несмотря на проводимые профилактические беседы с осужденными и их родственниками по недопущению фактов проноса запрещенных предметов, граждане осознанно продолжают проносить их. Напомним, данное деяние является административно наказуемым, предусмотренное ст.481 КоАП РК», – отметил исполняющий обязанности начальника ДУИС по Алматинской области Канат Ашов.
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