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Женщина пыталась пронести телефоны в колонию в Алматинской области

23 Июля 2021 22:43
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Женщина пыталась пронести телефоны в колонию в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Супруга осужденного, отбывающего наказание в учреждении ЛА-155/12 департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области, пыталась пронести на свидание два телефона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудниками группы досмотра учреждения максимальной безопасности в поселке Заречный был предотвращен факт проноса запрещенных предметов.

Женщина прибыла на длительное свидание к своему супругу и пыталась пронести в сумке два телефона, предварительно спрятав их в носках.

«Несмотря на проводимые профилактические беседы с осужденными и их родственниками по недопущению фактов проноса запрещенных предметов, граждане осознанно продолжают проносить их. Напомним, данное деяние является административно наказуемым, предусмотренное ст.481 КоАП РК», – отметил исполняющий обязанности начальника ДУИС по Алматинской области Канат Ашов.


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#Алматинская область   #Происшествия   #МВД РК   #Заключенные  
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