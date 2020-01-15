Женщина пыталась обмануть полицейских, заявив об ограблении в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 39-летней жительнице Алматинской области грозит уголовное наказание за заведомо ложный донос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Факт зарегистрирован в Талгарском районе, где одна из местных жительниц заявила в полицию о двух грабителях, которые у нее в доме, угрожая ножом, открыто завладели 100 000 тенге. В полиции зарегистрировали факт по ст.191 ч.2 УК РК «Грабёж» и приступили к расследованию. Но в ходе двухдневных оперативно-розыскных мероприятий сыщики пришли к выводу, что ограбления, как такового на самом деле не было, так как потерпевшая путалась в показаниях, допускала противоречия и вела себя неестественно.

«При проверке некоторые доводы её не подтвердились. В конечном счете, запутавшись, она дала признательные показания, что обманула полицейских и придумала историю об ограблении. Выяснилось, что женщина взяла кредит в банке и скрыла это от мужа. Позднее для погашения банковской задолженности оплатила его денежными средствами из семейного бюджета, о чем, боясь семейного скандала, не стала сообщать мужу», - рассказали в пресс-службе ДП области.

В настоящее время расследование по грабежу прекращено. Однако в отношении 39-летней женщины завели уголовное дело по ст. 419 ч.2 УК РК (заведомо ложный донос). Как пояснили правоохранители, эта уголовная статья предусматривает ответственность от штрафа до 4 тысяч месячных расчетных показателей до лишения свободы сроком на 5 лет.