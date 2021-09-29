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    23:19, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Женщина принуждала знакомую к занятию проституцией в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырауские полицейские задержали женщину, подозреваемую в принуждении знакомой к занятию проституцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудники департамента полиции Атырауской области установили и задержали женщину, которая в период с января по апрель, то есть четыре месяца, принуждала 22-летнюю жительницу Туркестанской области заниматься проституцией. Подозреваемая 27-летняя жительница Шымкента размещала ее данные на сайтах с объявлением об оказании интим-услуг. По факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 308 Уголовного кодекса РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право
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