Женщина принуждала знакомую к занятию проституцией в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырауские полицейские задержали женщину, подозреваемую в принуждении знакомой к занятию проституцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники департамента полиции Атырауской области установили и задержали женщину, которая в период с января по апрель, то есть четыре месяца, принуждала 22-летнюю жительницу Туркестанской области заниматься проституцией. Подозреваемая 27-летняя жительница Шымкента размещала ее данные на сайтах с объявлением об оказании интим-услуг. По факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 308 Уголовного кодекса РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.