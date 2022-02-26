Женщина-предприниматель из Жанаозена успешно развивает сразу несколько дел

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Представительницы прекрасного пола из Жанаозена пополняют ряды предпринимателей, которые вносят свой вклад в развитие общества. Одна из них – основатель учебного центра «Вундерkids» Дана Хамзина. С ее помощью юные жители города могут обучаться языкам, освоить игру на гитаре, заниматься гимнастикой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме того, центр обучает детей ментальной арифметике, рисованию, они профессионально воспитываются в кружках домбры и фортепиано, а знание русского и английского языков, которые здесь преподаются, поможет в будущей профессии. Центр, помимо прочего, готовит детей к поступлению в казахско-турецкий лицей и Назарбаев интеллектуальную школу.

Учебному центру всего 1 год, но в его стенах в постижении вышеуказанных знаний заметно подросли 70 ребят. Под руководством учителей с высшим образованием они успели принять участие в ряде конкурсов. В акимате города говорят, что все это благодаря инициативе предпринимателя Даны Хамзиной. Она еще трудоустроила нескольких специалистов, которые обучают в центре.

Помимо учебного центра у Даны Хамзиной есть еще швейная мастерская. Предпринимательница занимается пошивом детской одежды. Она упорно трудится над формированием собственного бренда. Говорит, дела движутся успешно.

«Иногда бывает так, что из-за большого количества заказов едва успеваешь шить», - делится Дана.

С ее слов, швейная мастерская готовит около 9-10 комплектов детской одежды в месяц, которые швея сдает в магазины.

Дана Хамзина также получила государственный безвозвратный грант на развитие этих профессий. Благодаря средствам в размере 583 тысяч тенге бизнес значительно вырос. Предприниматель не собирается этим ограничиваться. В ближайшее время он планирует открыть издательскую студию в Жанаозене. В этом плане уже запланированы первоначальные работы.

Можно сказать, что Дана заразилась энтузиазмом от своих родителей – они тоже предприниматели. Выбранное ремесло она любит. Говорит, что не так уж и сложно вести сразу несколько дел.

Дана окончила Мангистауский колледж искусств по специальности «домбрист» и Университет имени Махамбета Утемисова в городе Уральске по специальности «педагогика-психология», поэтому, считает она, сфера бизнеса не представляет особых трудностей. Эти специальности помогают ей вести кружки в своем учебном центре.

Можно сказать, что Дана самодостаточный человек, она квалифицированный специалист, в семье любимая жена и мама. Супруг поддерживает ее профессию, а дети учатся в центре, который она и открыла.