Женщина, помещенная в Азербайджане на карантин после прибытия из Ирана, скончалась

БАКУ. Trend-КАЗИНФОРМ - Гражданка Азербайджана, 1969 года рождения, вернувшаяся в страну после лечения в Иране, обратилась в больницу из-за проблем со здоровьем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

В ходе обследования у нее было обнаружено тяжелое аутоиммунное заболевание - красная волчанка, лупусная нефропатия 4-й степени и тяжелая хроническая почечная недостаточность в последней стадии, сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

В то же время, было установлено, что она инфицирована коронавирусом. Состояние здоровья пациентки, которая была помещена в больницу с особым режимом, оценивалось как средней тяжести, были приняты надлежащие меры для ее лечения. Несмотря на все усилия, ввиду последующих осложнений из-за тяжелого аутоимунного заболевания спасти ее жизнь не удалось.