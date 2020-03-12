Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Женщина, помещенная в Азербайджане на карантин после прибытия из Ирана, скончалась

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Марта 2020, 20:28
Женщина, помещенная в Азербайджане на карантин после прибытия из Ирана, скончалась

БАКУ. Trend-КАЗИНФОРМ - Гражданка Азербайджана, 1969 года рождения, вернувшаяся в страну после лечения в Иране, обратилась в больницу из-за проблем со здоровьем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

В ходе обследования у нее было обнаружено тяжелое аутоиммунное заболевание - красная волчанка, лупусная нефропатия 4-й степени и тяжелая хроническая почечная недостаточность в последней стадии, сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

В то же время, было установлено, что она инфицирована коронавирусом. Состояние здоровья пациентки, которая была помещена в больницу с особым режимом, оценивалось как средней тяжести, были приняты надлежащие меры для ее лечения. Несмотря на все усилия, ввиду последующих осложнений из-за тяжелого аутоимунного заболевания спасти ее жизнь не удалось.


Азербайджан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению