Женщина — полковник полиции предотвратила грабеж в центре Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Начальник отдела департамента полиции Северо-Казахстанской области Марина Алексакина предотвратила ограбление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Петропавловск.news.

Внимание вышедшей из подъезда своего дома в обед начальника отдела департамента полиции Северо-Казахстанской области Марины Алексакиной привлекла картина с торца дома. Возле лежащего на земле человека суетились двое других мужчин,

Присмотревшись, она заметила, что неизвестные спешно проверяют его карманы. Направляясь к ним, полковник полиции незамедлительно сообщила о подозрительной картине на канал «102».

Для выяснения обстоятельств сотрудница полиции подошла к мужчинам, но те попытались отмахнуться от нее, посоветовав проходить мимо. По запаху стало понятно, что мужчины находятся в нетрезвом состоянии, у одного из них на лице виднелась кровь.

Почувствовав численное превосходство, помноженное на храбрость от выпитого, мужчины стали оттеснять женщину от места события. Не подействовали ни смелый тон, ни предъявленное удостоверение. Помог проходивший сосед по дому, в отличие от других проходивших мимо людей.

«Я понимала, что нужно время, чтобы приехал наряд полиции, поэтому старалась вести с ними диалог. Сосед помог мне отвлечь их внимание и протянуть время до приезда автопатруля. Мы подняли лежащего мужчину, который пришел в себя и объяснил, что они его избили», — вспоминает сотрудница полиции.

Оперативно прибывший полицейский автопатруль задержал участников инцидента. По факту покушения на грабеж начато досудебное расследование. У одного из доставленных изъят сотовый телефон, принадлежащий потерпевшему.

Как выяснилось впоследствии, мужчины неоднократно судимы за совершение аналогичных преступлений.

Во время летнего отпуска начальник 2-го спецотдела ДП СКО Марина Алексакина также вызвала автопатруль, когда увидела лежавшего в этом же микрорайоне мужчину. Он тогда тоже стал жертвой воров, укравших его мобильник. Впоследствии телефон был найден и возвращен владельцу.

«Нужно знать человеческие качества Марины Владимировны, чтобы эти факты никого не удивляли. Очень неравнодушный к чужой беде человек. Отличительная черта ее характера – желание помочь! Настоящий офицер! Пример для коллег», — отметил начальник ведомства полковник полиции Марат Тулебаев.

В отношении отважной женщины готовится приказ о поощрении.