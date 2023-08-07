Женщина-полицейский спасла жизнь ребенку в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел в одном из столичных общественных бассейнов. Впечатляющий случай спасения жизни попал на камеру видеонаблюдения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



На кадрах видно, как лежавшего под водой без сознания мальчика вытаскивает девушка-спасатель. После чего его перехватывает мужчина и на помощь ему спешит женщина, которая и совершает дальнейшие действия. Она умелыми движениями, сделав сердечно-легочную реанимацию, вернула ребенку дыхание. По прибытию службы «скорой помощи» работники бассейна передали несовершеннолетнего медикам. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Родители выразили благодарность всем, кто участвовал в спасении их ребенка. Как оказалось, женщиной, незамедлительно оказавшей первую медицинскую помощь, была Назым Шарипова, которая работает дознавателем в управлении полиции района «Есиль». Она в тот день вместе со своей семьей находилась на отдыхе. По ее словам, момент спасения требовал особой осторожности, чтобы не нанести вреда ребенку. Этот случай стал важным напоминанием о том, что обучение и готовность к действиям в экстремальных ситуациях способны спасти жизни.Назым Шарипова продемонстрировала хорошую подготовку казахстанских полицейских и умение действовать в критических ситуациях.