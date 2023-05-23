Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Женщина погибла, выпав с девятого этажа жилого дома в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
23 Мая 2023, 16:15
Женщина погибла, выпав с девятого этажа жилого дома в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Происшествие произошло в микрорайоне Алмагуль. Проводится расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау погибла 29-летняя женщина, которая упала с девятого этажа девятиэтажного дома.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, трагический случай произошел 23 мая около 11:30 в спальном микрорайоне Алмагуль.

«Погибла женщина 1994 года рождения, которая упала с верхнего этажа девятиэтажного дома. По факту гибели человека проводится расследование», - проинформировали в ведомстве.

В департаменте полиции пообещали позже сообщить подробности произошедшего.


Атырауская область   Происшествия   Регионы   Атырау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа
Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа
Городские и пригородные маршруты подорожают в Петропавловске
Городские и пригородные маршруты подорожают в Петропавловске
Поселковые улицы ремонтируют в Жамбылской области
Поселковые улицы ремонтируют в Жамбылской области
Можно ли в Казахстане проносить на базы отдыха свою еду и напитки
Можно ли в Казахстане проносить на базы отдыха свою еду и напитки
Ребенка сбили во дворе ЖК в Алматы: врачи оценили его состояние
Ребенка сбили во дворе ЖК в Алматы: врачи оценили его состояние
Назначена заместитель начальника ДП Астаны
Назначена заместитель начальника ДП Астаны