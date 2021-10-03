23:42, 02 Октябрь 2021 | GMT +6
Женщина погибла в ДТП в пригороде Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии в пригороде Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.
Трагический инцидент произошёл по дороге со станции Мангистау. Подробности сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Вызов о ДТП напротив газозаправочной станции поступил на пульт дежурного «102» в ночь на 2 октября около 00:20.
Установлено, что водитель автомобиля марки «Daewoo Nexia», направляясь с железнодорожной станции Мангистау в Актау, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем марки «Chevrolet Nexia».
В результате ДТП пассажирка «Daewoo Nexia» от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Ещё двух пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. По данному факту ведётся расследование. По сообщению очевидцев аварии, погибшая женщина была беременна.