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    23:42, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Женщина погибла в ДТП в пригороде Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии в пригороде Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    Трагический инцидент произошёл по дороге со станции Мангистау. Подробности сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

    Вызов о ДТП напротив газозаправочной станции поступил на пульт дежурного «102» в ночь на 2 октября около 00:20.

    Установлено, что водитель автомобиля марки «Daewoo Nexia», направляясь с железнодорожной станции Мангистау в Актау, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем марки «Chevrolet Nexia».


    В результате ДТП пассажирка «Daewoo Nexia» от полученных травм скончалась на месте происшествия.

    Ещё двух пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. По данному факту ведётся расследование. По сообщению очевидцев аварии, погибшая женщина была беременна.


    Теги:
    МВД РК ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Происшествия Мангистауская область
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