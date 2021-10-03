Женщина погибла в ДТП в пригороде Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии в пригороде Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Трагический инцидент произошёл по дороге со станции Мангистау. Подробности сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Вызов о ДТП напротив газозаправочной станции поступил на пульт дежурного «102» в ночь на 2 октября около 00:20.

Установлено, что водитель автомобиля марки «Daewoo Nexia», направляясь с железнодорожной станции Мангистау в Актау, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем марки «Chevrolet Nexia».





В результате ДТП пассажирка «Daewoo Nexia» от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Ещё двух пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. По данному факту ведётся расследование. По сообщению очевидцев аварии, погибшая женщина была беременна.