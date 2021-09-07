Женщина погибла в ДТП в Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево возле вокзала в городе Аксу Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«6 сентября, в 05:30, на автодороге Беловка-Аксу, в районе железнодорожного вокзала в городе Аксу Павлодарской области, 23-летний водитель автомашины «Lada Priora», не справившись с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП пассажир 1994 года рождения от полученных травм скончалась в больнице, куда была доставлена водителем», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.





В ведомстве добавили, что машина водворена на специальную штрафную стоянку. Водитель был трезв. По факту аварии начато досудебное расследование.

«С начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 356 ДТП, в результате которых 31 человек погиб, ещё 504 получили травмы», - рассказали в департаменте полиции.