Женщина погибла в ДТП на трассе в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На трассе Астана – Павлодар на 1207/142 км вблизи села Байет города Экибастуза, 47-летний водитель автомашины Hyunday Solaris, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение в заднюю часть прицепа грузовой автомашины Daimler Chrysler, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

ДТП произошло 25 апреля в 15:30.

40-летняя пассажир Hyunday от полученных травм скончалась на месте происшествия, 16-летняя пассажирка госпитализирована с травмами.

Автомашины водворены на специальную стоянку. Назначены экспертизы. Проводится проверка.