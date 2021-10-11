Женщина погибла при прыжке на «тарзанке» в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде погибла женщина при прыжке на «тарзанке» с высоты 25 метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла на территории отеля «Созвездие». Аттракцион был установлен на крыше гостиницы. 33-летняя женщина прыгнула с высоты 25 метров и ударилась о бетонную конструкцию на земле. Пострадавшая была доставлена в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

«В экстренном порядке пациентка была прооперирована. Выполнена трепанация черепа, удаление гематомы. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, пациентка скончалась», - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

На данный момент обстоятельства трагедии выясняются.