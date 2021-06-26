Женщина погибла при пожаре в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Жанаарка Карагандинской области сгорела трехкомнатная квартира на первом этаже многоэтажного дома. Позже пожарные на одной из квартир на верхнем этаже обнаружили двух женщин без сознания. Одна из них погибла, вторая находится в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

25 июня в 19:22 поступило сообщение о пожаре в поселке Жанаарка Жанааркинского района, Карагандинской области. На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение в трехкомнатной квартире на 1-м этаже в трехэтажном жилом доме на площади 60 кв. м. По всему подъезду наблюдалось сильное задымление, плотный дым проник в квартиры верхних этажей.

«Из горящей квартиры по лестничному маршу спасено 4 человека, в том числе 3 детей. Также при обследовании квартир верхних этажей в одной из квартир на 3-м этаже были обнаружены без сознания две женщины с признаками отравления угарным газом. Одна из пострадавших, женщина 1969 г.р. скончалась в больнице, вторая пострадавшая 1961 г.р. находится в тяжелом состоянии. Пострадавшая инвалид по зрению, погибшая – была ее помощницей», - сообщили в пресс-службе ДЧС по Карагандинской области.

Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 20:11. Причина пожара устанавливается. На месте работают специалисты испытательной лаборатории ДЧС Карагандинской области.