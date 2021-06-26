Женщина погибла при пожаре в Карагандинской области
25 июня в 19:22 поступило сообщение о пожаре в поселке Жанаарка Жанааркинского района, Карагандинской области. На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение в трехкомнатной квартире на 1-м этаже в трехэтажном жилом доме на площади 60 кв. м. По всему подъезду наблюдалось сильное задымление, плотный дым проник в квартиры верхних этажей.
«Из горящей квартиры по лестничному маршу спасено 4 человека, в том числе 3 детей. Также при обследовании квартир верхних этажей в одной из квартир на 3-м этаже были обнаружены без сознания две женщины с признаками отравления угарным газом. Одна из пострадавших, женщина 1969 г.р. скончалась в больнице, вторая пострадавшая 1961 г.р. находится в тяжелом состоянии. Пострадавшая инвалид по зрению, погибшая – была ее помощницей», - сообщили в пресс-службе ДЧС по Карагандинской области.
Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 20:11. Причина пожара устанавливается. На месте работают специалисты испытательной лаборатории ДЧС Карагандинской области.