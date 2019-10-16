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вчера 19:29
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Женщина погибла при пожаре в частном доме в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - При пожаре в частном доме погибла 59-летняя женщина, пострадал ее сын, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
«15 октября в 22:22 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Магаданская Алатауского района. По прибытии первых пожарных расчетов наблюдалось открытое горение деревянной обрешетки четырехскатной крыши. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 23:00 на площади 25 кв.м. На месте пожара обнаружено тело хозяйки 1960 года рождения. Также с ожогами госпитализирован сын хозяйки 1987 года рождения, состояние средней степени тяжести. Причина пожара устанавливается», - говорится в сообщении.
В тушении пожара были задействованы 17 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники ДЧС Алматы. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории частного дома.
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