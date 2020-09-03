Женщина погибла при наезде поезда в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На перегоне «Рулиха-Усть-Таловка» Восточно-Казахстанской области машинист поезда совершил наезд на переходившую железнодорожные пути в неустановленном месте 47-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте, передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамент полиции на транспорте.

Трагический случай произошел 30 августа. 31 августа аналогичное происшествие произошло в Кызылординской области. Машинист поезда совершил наезд на девушку.

По данным фактам проводится следствие, отметил начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

По словам О. Бекиева, во избежание несчастных случаев сотрудниками Департамента и его территориальных подразделений постоянно проводятся профилактические мероприятия по предупреждению железнодорожного травматизма.

Несмотря на проводимую профилактическую работу, продолжаются факты травмирования людей железнодорожным транспортом.

Как отметил глава транспортной полиции, с начала текущего года за переход железнодорожного пути в неустановленных местах выявлено и привлечено к административной ответственности 16 284 граждан, также было зарегистрировано 1616 фактов экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения людей – 430.

За 8 месяцев т.г. зарегистрировано 82 факта наезда на людей, больше половины из них со смертельным исходом. За текущий период зарегистрировано 5 фактов травмирования несовершеннолетних, из них 3 со смертельным исходом.

Он также отметил, что основные причины - это переход железнодорожных путей в неустановленном месте, нарушение правил безопасности.

«К несчастному случаю приводит и игнорирование гражданами предупреждений, также желание сократить свой маршрут передвижения и халатное отношение к личной безопасности», - резюмировал полковник полиции.

«Мы призываем всех граждан и детей неукоснительно соблюдать правила личной безопасности. Нахождение несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры без надзора взрослых недопустимо», - добавил он.