АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 28-летняя женщина погибла под колесами внедорожника в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«28-летняя жительница Карасайского района Алматинской области погибла под колесами автомашины марки «Мицубиси». Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло около десяти часов ночи на проспекте Толе би. За рулем внедорожника находился 37-летний мужчина. По факту ДТП, повлекшего смерть человека, полицейские расследует уголовное дело», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Дознаватели назначили необходимые экспертизы.