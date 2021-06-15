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    23:34, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Женщина погибла под колесами внедорожника в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 28-летняя женщина погибла под колесами внедорожника в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «28-летняя жительница Карасайского района Алматинской области погибла под колесами автомашины марки «Мицубиси». Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло около десяти часов ночи на проспекте Толе би. За рулем внедорожника находился 37-летний мужчина. По факту ДТП, повлекшего смерть человека, полицейские расследует уголовное дело», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Дознаватели назначили необходимые экспертизы.


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