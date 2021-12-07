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Женщина погибла под колесами снегоуборочной техники в Нур-Султане

7 Декабря 2021 19:33
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Женщина погибла под колесами снегоуборочной техники в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 65-летняя астанчанка погибла из-за наезда мини-погрузчика, убиравшего снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султана.

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«07 декабря текущего года около 15:45 часов водитель мини погрузчика, осуществляя работу по проспекту Тлендиева, в ходе чистки снега при движении задним ходом, допустил наезд на 65-летнего пешехода, которая шла по тротуару. В результате ДТП от полученных травм женщина скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится дознание», - говорится в сообщении пресс-службы ДП Нур-Султана.


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#Нур-Султан   #Происшествия  
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