Женщина погибла под колесами автомобиля в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде молодой водитель сбил пешехода. От полученных травм 59-летняя женщина скончалась на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Водитель Audi насмерть сбил женщину на улице Магнитогорская, недалеко от автобусной остановки «Горняк».

«23-летний водитель автомобиля Audi, двигаясь по улице Магнитогорская со стороны АЗС «Газойл» в сторону города, совершил наезд на 59-летнюю женщину-пешехода. В результате пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Зарегистрировано досудебное расследование по статье 345 часть 3 Уголовного кодекса «нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия». Назначены соответствующие экспертизы», - сообщил руководитель пресс-службы департамента полиции Бакытжан Кудияров.