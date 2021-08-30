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    23:07, 29 Август 2021 | GMT +6

    Женщина погибла под колесами автомобиля в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде молодой водитель сбил пешехода. От полученных травм 59-летняя женщина скончалась на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Водитель Audi насмерть сбил женщину на улице Магнитогорская, недалеко от автобусной остановки «Горняк».

    «23-летний водитель автомобиля Audi, двигаясь по улице Магнитогорская со стороны АЗС «Газойл» в сторону города, совершил наезд на 59-летнюю женщину-пешехода. В результате пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Зарегистрировано досудебное расследование по статье 345 часть 3 Уголовного кодекса «нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия». Назначены соответствующие экспертизы», - сообщил руководитель пресс-службы департамента полиции Бакытжан Кудияров.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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