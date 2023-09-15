Женщина погибла под колесами авто в Петропавловске

Смертельная авария произошла на одной из центральных улиц Петропавловска. Под колесами автомобиля погибла пожилая женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции около трех часов дня по улице Интернациональной 60-летняя водитель Mitsubishi Montero Sport сбила пешехода. По предварительной информации, женщина вышла на проезжую часть в неустановленном месте.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 86-летняя пострадавшая скончалась на месте происшествия. В настоящее время сотрудниками управления полиции Петропавловска проводится сбор материала для назначения необходимых экспертиз и принятия окончательного процессуального решения. Идет дознание», - прокомментировали в пресс-службе.