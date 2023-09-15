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    22:40, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Женщина погибла под колесами авто в Петропавловске

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    Смертельная авария произошла на одной из центральных улиц Петропавловска. Под колесами автомобиля погибла пожилая женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции около трех часов дня по улице Интернациональной 60-летняя водитель Mitsubishi Montero Sport сбила пешехода. По предварительной информации, женщина вышла на проезжую часть в неустановленном месте.

    «В результате дорожно-транспортного происшествия 86-летняя пострадавшая скончалась на месте происшествия. В настоящее время сотрудниками управления полиции Петропавловска проводится сбор материала для назначения необходимых экспертиз и принятия окончательного процессуального решения. Идет дознание», - прокомментировали в пресс-службе.

    Теги:
    полиция Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия, ЧС
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