Женщина подозревается в убийстве инвалида в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве мужчины-инвалида, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в областной полиции, преступление произошло в Каратальском районе, где к местным полицейским поступило сообщение об обнаружении трупа молодого мужчины в одном из частных домов Уштобе.

Стражи порядка установили, что потерпевший из-за ампутированной ноги являлся инвалидом 1 группы, проживал вместе со своей матерью. На теле жертвы - нескольких колото-резаных ранений, орудием убийства, предположительно, стал обнаруженный на месте происшествия кухонный нож.

«По подозрению в совершении убийства задержана 34-летняя женщина, проживавшая с потерпевшим по соседству. Преступление совершено в ходе ссоры, возникшей во время пьяного застолья в доме потерпевшего. Сейчас по факту убийства начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемая помещена под стражу в изолятор временного содержания районной полиции», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Также сообщается, что задержанная женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за грабеж и отбывала срок в местах лишения свободы.