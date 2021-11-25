Женщина отдала своего ребенка чужим людям в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Женщина отдала своего ребенка на воспитание чужим людям в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«За время проведения рейдов сотрудниками полиции Жамбылской области задержана 22-летняя местная жительница, которая, родив ребенка в 2018 году, незаконно отдала его третьему лицу на воспитание в другую семью.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 135 части 1 УК РК «Торговля несовершеннолетними». Задержанная дала признательные показания», - рассказали в полиции.

Кроме того, 36 человек привлечены к административной ответственности по статье 449 части 1 КоАП РК «Приставание в общественных местах». На профилактический учет выставлены один человек по категории «сутенер» и шесть женщин за занятие проституцией. Одна из них находилась в розыске в Алматы и в связи с этим была водворена в СИЗО для дальнейшего этапирования в Алматы.

«Проведение ОПМ «Stop-трафик» направлено на предупреждение и выявление фактов торговли людьми, незаконного лишения свободы, вовлечение в занятие проституцией, организация притонов и сводничества. Профилактическое мероприятие продолжается», - добавили в полиции.



