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    22:00, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Женщина ограбила пенсионера в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ.КАЗИНФОРМ - Женщина ограбила пенсионера в центре города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    1 июля в дежурную часть управления полиции поступило сообщение от несовершеннолетнего жителя города Кокшетау о том, что он стал свидетелем преступления. Подросток рассказал, что в центре города некая женщина ограбила пенсионера.

    Подозреваемая попала на видеокамеры ЦОУ. Незамедлительно информация о происшествии и описание женщины были переданы всем нарядам патрульной полиции.

    Прибывшие на место происшествия полицейские установили 77-летнего жителя областного центра, которого ограбила молодая женщина. Подозреваемая в ходе словесного конфликта открыто похитила у мужчины 30 тысяч тенге, банковскую карту и его паспорт.

    Через 15 минут после получения сообщения о преступлении, злоумышленницу задержали сотрудники батальона патрульной полиции.

    В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 191 УК РК «Грабеж». Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.


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