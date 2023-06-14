Женщина очнулась в гробу на собственных похоронах в Эквадоре
Смерть 76-летней Беллы Монтойи констатировали на прошлой неделе после подозрения на инсульт.
Через пять часов после ее поминок в пятницу родственники, готовившиеся переодеть ее перед похоронами, обнаружили, что «умершая» судорожно дышит.
Сейчас женщина снова находится в больнице в реанимации, и министерство здравоохранения Эквадора создало комитет для расследования инцидента.
В заявлении министерства говорится, что у женщины случилась остановка дыхания и работы сердца, и она не реагировала на реанимацию. Дежурный врач подтвердил ее смерть.
Ее сын Хильбер Родольфо Бальберан Монтойя, по словам местных СМИ, сказал, что его мать «была госпитализирована около 09:00 по местному времени, а в полдень врач сообщил, что [она] умерла».
Затем госпожу Монтойю поместили в гроб на несколько часов, пока члены семьи не увидели, как она пытается сделать глубокий вдох.
На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как она лежит в открытом гробу и тяжело дышит, а вокруг нее столпилось несколько человек.
Затем видно, как прибывают парамедики и наблюдают за ней, прежде чем положить ее на носилки и поместить в машину скорой помощи.
Сейчас она находится в реанимации в той же больнице, где врачи констатировали ее смерть.
«Я начинаю понимать, что произошло. Теперь я только молюсь об улучшении здоровья моей матери. Я хочу, чтобы она была жива и была рядом со мной», - сказал Хильбер Родольфо Бальберан Монтойя.