Женщина очнулась в гробу на собственных похоронах в Эквадоре

КИТО. КАЗИНФОРМ - Скорбящие на похоронах пожилой женщины в Эквадоре были поражены, обнаружив, что она все еще жива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Смерть 76-летней Беллы Монтойи констатировали на прошлой неделе после подозрения на инсульт.

Через пять часов после ее поминок в пятницу родственники, готовившиеся переодеть ее перед похоронами, обнаружили, что «умершая» судорожно дышит.

Сейчас женщина снова находится в больнице в реанимации, и министерство здравоохранения Эквадора создало комитет для расследования инцидента.

В заявлении министерства говорится, что у женщины случилась остановка дыхания и работы сердца, и она не реагировала на реанимацию. Дежурный врач подтвердил ее смерть.

Ее сын Хильбер Родольфо Бальберан Монтойя, по словам местных СМИ, сказал, что его мать «была госпитализирована около 09:00 по местному времени, а в полдень врач сообщил, что [она] умерла».

Затем госпожу Монтойю поместили в гроб на несколько часов, пока члены семьи не увидели, как она пытается сделать глубокий вдох.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как она лежит в открытом гробу и тяжело дышит, а вокруг нее столпилось несколько человек.

Затем видно, как прибывают парамедики и наблюдают за ней, прежде чем положить ее на носилки и поместить в машину скорой помощи.

Сейчас она находится в реанимации в той же больнице, где врачи констатировали ее смерть.

«Я начинаю понимать, что произошло. Теперь я только молюсь об улучшении здоровья моей матери. Я хочу, чтобы она была жива и была рядом со мной», - сказал Хильбер Родольфо Бальберан Монтойя.