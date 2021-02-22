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    12:18, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Женщина обокрала работодателей в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С заявлением в полицию обратился житель столицы, сообщивший о краже денежных средств из квартиры. Подозрение пало на домработницу, работавшую в семье с недавнего времени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

    «Установлено, что 45-летняя женщина работала в семье с начала февраля, и нареканий со стороны нанимателей не было. В середине февраля она, воспользовавшись, отсутствием владельцев, совершила кражу денег из шкафа. Сумма похищенных денежных средств составила 300 тысяч тенге. Пока работодатели не заметили пропажу денег, женщина продолжала работать в семье. Полицейскими по подозрению в совершении кражи она была задержана. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая дала признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы», - рассказали в полиции.


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    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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