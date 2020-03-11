+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 3 °С
USD 393.60 EUR 446.85
RUB 5.47 CNY 56.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Женщина незаконно проводила религиозные проповеди в съемной квартире в Актобе

11 Марта 2020 21:11
Поделиться:
Женщина незаконно проводила религиозные проповеди в съемной квартире в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За хранение и распространение запрещенных аудио- и видеозаписей религиозного характера оштрафованы четверо актюбинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Новости по теме
Житель столицы незаконно хранил патроны
Свыше 3,3 млрд тенге ущерба нанесла незаконно обналичивавшая средства в столице ОПГ Более 100 квартир обошли полицейские в поисках украденных 10 млн тенге в Рудном Житель Усть-Каменогорска поджег автомобиль стоимостью 22 миллиона тенге

Актюбинцы хранили запрещенные аудио- и видеозаписи на своих страницах в социальных сетях и распространяли их посредством WhatsApp. За это каждый из них был оштрафован на сумму 53 тыс. тенге.

«Четверо граждан Актобе были привлечены к административной ответственности за хранение и распространение запрещенных аудио- и видеозаписей религиозного характера на 53 тыс. тенге каждый.

Также у 30-летнего мужчины была изъята запрещенная литература религиозного характера. За это его привлекли к административной ответственности на сумму 176 750 тенге», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Кроме того, выявлена 55-летняя женщина, которая, сняв квартиру в аренду, проводила в ней религиозные проповеди без соответствующей регистрации. Постановлением специализированного административного суда г. Актобе она оштрафована на 265 100 тенге.

Всего с начала года полицейскими было раскрыто шесть преступлений общеуголовного характера, совершенных сторонниками деструктивных религиозных течений, выявлено восемь административных правонарушений. Сторонники деструктивных религиозных течений под прикрытием религии совершили такие преступления, как незаконное хранение оружия, причинение тяжкого вреда здоровью, отметили в полиции.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью, Религия,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив