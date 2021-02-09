Женщина нашла свою первую любовь через 20 лет в колонии Семея

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ – В одной из колоний Семея готовятся отпраздновать необычную свадьбу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС по ВКО.

Сотрудники ДУИС рассказали, что возлюбленные потеряли связь 20 лет назад, а на днях они увидели друг друга на краткосрочном свидании в тюремных стенах.

Как выяснилось, осужденный был приговорен в 2016 году к 11 годам лишения свободы. Семья молодого человека родом из Узбекистана, там же по соседству жила и его девушка. С детства вместе играли, а после была юношеская любовь. Они всегда говорили друг другу, что будут вместе несмотря ни на что. Через несколько лет парень переезжает в Казахстан, а через какое-то время и семья девушки тоже перебирается следом. Женщина начала искать своего возлюбленного в социальных сетях, спрашивала у знакомых, и вот через 20 лет она нашла его мать, которая рассказала, что ее сын отбывает наказание в одной из колоний Семея. Вместе с матерью девушка решила поехала на краткосрочное свидание с возлюбленным.

«Меня не останавливали ни стены тюрьмы, ничто. Я была рада, что нашла его. Однако, я не знала, как с ним связаться, и вдруг в один прекрасный день он сам позвонил с таксофона тюрьмы. Сразу узнала его по голосу. Мы с ним стали общаться по телефону», - говорит возлюбленная осужденного.

Осужденный, недолго думая, предложил своей возлюбленной зарегистрировать брак, на что она с радостью согласилась.

«Когда ты знаешь, что тебя ждут дома, которому, к сожалению, ты не смог отдать максимум своего времени, появляется рвение поскорее освободиться из колонии. Ты понимаешь, что тебя ждут, что жизнь не закончилась. Я хочу отсюда выйти и забыть то, что случилось. Я понимаю, что близкие ждут и надеются. Я просто хочу жить нормальной жизнью»,- делится впечатлениями осужденный.

Возлюбленные уже подали заявление и в скором времени узаконят свой брак. Новоиспеченная пара настроена пройти испытание временем и расстоянием.

«Мы многое делаем, чтобы осужденные поддерживали связь с родными и становились на путь исправления», - добавил начальник учреждения Роллан Жумажанов.



