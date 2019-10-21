Женщина напала на полицейского в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В качестве подозреваемой в материалах досудебного расследования выступает 26-летняя жительница Ескельдинского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Факт зарегистрирован 20 октября в селе Карабулак, где полицейский наряд обслуживал вызов по семейному скандалу. Прибывшие на место происшествия стражи порядка были вынуждены успокаивать не трезвого главу семьи, а устроившую дебош его супругу. «Молодая женщина, которую полицейские застали при распитии алкоголя со своей подругой, пожаловалась на мужа. Мужчина, кстати, трезвый, нянчился с ребенком и пытался воздействовать на женщин. При разбирательствах находившаяся в алкогольном опьянении женщина напала на сотрудника полиции, повредила его форменное обмундирование и поцарапала лицо. По факту нападения возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 380 УК РК» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области. С учетом того, что у подозреваемой имеется малолетний ребенок, в ее отношении на время расследования избрана мера пресечения «Обязательство о явке». Пострадавший в потасовке полицейский продолжил службу в обычном режиме.