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    16:05, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Женщина наехала на полицейского и обвинила его в повреждении зеркала в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы женщина наехала на полицейского и обвинила его в повреждении зеркала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Водитель автомашины марки «BMW-Х6», гр.Ж., 1985 года рождения, следуя по проспекту Достык в южном направлении, южнее улицы Хаджимукана, допустила наезд на инспектора специализированного батальона патрульной полиции, капитана полиции Медетова Р., который находился вне своего служебного транспорта и проверял транспортное средство марки «Ниссан Патрол». В результате наезда полицейский получил телесные повреждения. С диагнозом «ушиб левого предплечья» бригадой скорой помощи он был доставлен в медицинское учреждение. Данное ДТП официально зарегистрировано, транспортное средство, на котором совершен наезд, транспортировано на специализированную штрафную стоянку», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Вместе с тем, полицейских поразила реакция женщины, управлявшей «BMW». После наезда на человека она не поспешила к нему на помощь, напротив стала обвинять его в повреждении бокового зеркала заднего вида своего авто.

    Материалы административного производства для принятия решения по данному ДТП будут направлены в суд.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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