Женщина-летчик впервые стала командиром экипажа боевого самолета ВС РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Старший лейтенант Ардана Ботай совершила первый самостоятельный вылет в качестве командира экипажа многофункционального истребителя Су-30СМ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Практический экзамен на допуск к самостоятельному вылету принимал главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС РК генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

«Впервые в истории Вооруженных Сил Республики Казахстан самостоятельно в качестве командира экипажа на боевом самолете Су-30СМ вылетела женщина. Необходимо отметить хорошую подготовку, ее стремление быть на высоте, выполнять задачи по охране воздушных рубежей нашего государства в качестве летчика-истребителя. Она доказала, что женщины в боевой авиации наравне с мужчинами могут выполнять сложные задачи», - сказал генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

Единственная в Казахстане женщина – летчик боевой авиации служит в Карагандинской авиабазе. В течение нескольких месяцев Ардана проходила специальное обучение на авиационной базе города Талдыкоргана.

«Самостоятельное пилотирование Су-30СМ для меня большой шаг в профессиональном становлении. Сейчас я поставила перед собой цель улучшать технику и нарабатывать навыки, чтобы в дальнейшем по программе подготовки быть допущенной к боевому применению по наземным, воздушным целям и групповым полетам», - поделилась планами на будущее Ардана Ботай.

Су-30СМ – многофункциональный истребитель поколения 4++. Самолет способен действовать в любых погодных условиях, днем и ночью, предназначен для ведения воздушной разведки, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.

Для того, чтобы получить допуск к полетам на сверхманевренном истребителе летчики в течение нескольких месяцев проходят теоретические занятия, тренируются на специальном тренажере Су-30СМ, вылетают в качестве штурманов. Успешно сдав многочисленные зачеты и экзамены, получают допуски к самостоятельным полетам.



