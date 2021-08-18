Женщина, которую поджёг муж, умерла в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре скончалась женщина, которую поджёг муж. Её состояние ухудшилось несколько дней назад, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Жительница села Розовки скончалась в больнице, куда попала после того, как её поджёг муж. Тело женщины обгорело на 50%, она попала в реанимацию. Состояние пострадавшей медики оценивали как стабильно тяжёлое. Однако специалисты не решались прогнозировать, станет ли пациентке лучше.

«В последние дни состояние женщины ухудшилось. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Но, к сожалению, сегодня она скончалась», – сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.