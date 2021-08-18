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Женщина, которую поджёг муж, умерла в Павлодаре

18 Августа 2021 00:13
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Женщина, которую поджёг муж, умерла в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре скончалась женщина, которую поджёг муж. Её состояние ухудшилось несколько дней назад, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Жительница села Розовки скончалась в больнице, куда попала после того, как её поджёг муж. Тело женщины обгорело на 50%, она попала в реанимацию. Состояние пострадавшей медики оценивали как стабильно тяжёлое. Однако специалисты не решались прогнозировать, станет ли пациентке лучше.

«В последние дни состояние женщины ухудшилось. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Но, к сожалению, сегодня она скончалась», – сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Напомним, 34-летнюю жительницу села Розовка поджёг пьяный муж. По данным департамента полиции, супруги поссорились, потому что женщина не пускала мужа за руль в алкогольном опьянении. Мужчина достал из холодильника спирт, облил им жену и поджёг зажигалкой.
Несмотря на ожоги, женщина отказывалась писать заявление в полицию на своего супруга. Однако правоохранители начали досудебное расследование по статье за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.
Соседи семьи рассказывали, что супруги были на хорошем счету. Они воспитывали троих детей, сейчас за ними присматривают дедушка и бабушка.

 Фото Константина Шелкова
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#Павлодарская область   #Происшествия  
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