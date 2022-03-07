Женщина-кардиолог из СКО: когда можешь помочь, нужно работать

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Кардиолог первой категории, заведующий 3-м кардиологическим отделением Северо-Казахстанского областного кардиологического центра, врач с 45-летним стажем Тамара Захарова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о «молодеющих» инфарктах, тяжелых эмоциях и семье.

С Тамарой Александровной Захаровой встречаемся в холле кардиологического центра. Она разговаривает с молодой женщиной, которой недавно провели аортокоронарное шунтирование. Оказывается, она была ее пациенткой 15 лет назад. Кажется, что Т.Захарова помнит всех, кто однажды приходил к ней на прием. Понимаю, что отнимаю время врача, стараюсь быстрее задать вопросы и отпустить ее к пациентам. При всей сложности работы мой собеседник невероятно позитивный, с огромной доброй энергией.

- Тамара Александровна, стать врачом – это была детская мечта?

- Так и есть (улыбается). Доктором мечтала быть со школьной скамьи. Помню классный час в третьем классе, когда наша учитель задала нам вопрос: кем бы мы хотели стать в будущем. Я тогда сказала, что буду доктором. Собственно, другой мечты больше не было. В 1971-м году я окончила школу и сразу поступила в Целиноградский государственный медицинский институт. После окончания института пришла работать в сельскую врачебную амбулаторию. Через пять лет, в 1984-м году, переехала в Кокшетау и 20 лет отработала участковым врачом. Когда мы переехали в Петропавловск, прошла курс и стала кардиологом. И вот уже 22 года работаю в кардиологическом центре.

- Насколько я знаю, Вы продолжаете работать, находясь на заслуженном отдыхе?

- Да, на пенсию я вышла 11 лет назад, но продолжаю работать. Хотя думала, что уйду сразу. Понимаете, много сложных пациентов, декомпенсированных, с одышкой и отеками в связи со слабой сердечной мышцей. Иногда это угнетает, морально тяжело. Тем не менее, не ухожу на пенсию. Не секрет, что есть дефицит медицинских кадров. Если есть силы и возможность помогать людям, то почему не продолжать работу? За эти годы кардиоцентр стал мне чуть ли не вторым домом и я, без лести и преувеличения скажу, что мне не безразлично, как он работает. Сейчас в кардиологии стало очень интересно работать. Раньше больных с поражениями коронарных сосудов лечили консервативно, через какое-то время они к нам возвращались. Когда в нашей стране появилась возможность открывать кардиологические центры с необходимым оборудованием, отделениями, мы стали видеть быстро результаты труда. Некоторые пациенты со стенозирующим поражением коронарного сосуда уже на операционном столе с удивлением говорят, что словно плиту убрали из груди. В такие моменты чувствуешь, что ты нужен, можешь помочь и это в твоих силах. Хочется работать еще больше и лучше. И я горжусь тем, какие операции сейчас проводят в нашем кардиологическом центре.

- Кардиология - непростое направление. Участковым врачом, на мой дилетантский взгляд, работать несколько легче.

- Если сравнивать работу участковым врачом и работу в кардиологическом стационаре, то в последнем работать сложнее. Эмоционально сложнее. Невозможно быть в хорошем настроении, когда видишь пациентов с отсутствием положительной динамики. Непростая профессия, соглашусь. Но мне она очень нравится.

- Тамара Александровна, молодеют пациенты кардиологии?

- Инфаркты очень помолодели. Трудно сказать, с чем это связано. Здоровье человека на 50% зависит от образа жизни. На мой взгляд, мы стали больше есть и меньше ходить. У нас много пациентов с повышенным индексом массы тела, ожирением. Пешком сейчас люди ходят мало, чаще ездят на машинах. Все это, безусловно, негативно сказывается на здоровье.

- Коронавирус тоже внес «вклад»?

- Конечно, пандемия внесла свои коррективы. Это и малоподвижный образ жизни в связи с переходом на дистанционную работу, и депрессивное состояние. Вирус до конца не изучен. В прошлом году мы увидели рост инфарктов, возможно, но не утверждаю, что повлиял как раз коронавирус. Есть теория о том, что атеросклеротическая бляшка, будучи стабильной, при интоксикации вирусом может перейти в нестабильное состояние.

- Вы работаете в стационаре, где лечение получают тяжелые пациенты. Как справляетесь с грузом тяжелых эмоций?

- Моя поддержка и опора – семья. Дочка как-то сказала, что мною гордится. Это очень важно для меня. Летом моя отдушина – дача. Обожаю землю, выращивать что-то. Весь негатив, стрессы исчезают. Всегда спасение – внуки. У меня трое внуков-богатырей. Одному 13 лет и двоим по 8 лет. С ними очень интересно вести беседы, слушать их рассуждения о жизни.

- 8 Марта все приедут поздравлять бабушку?

- Обязательно, как всегда. Приезжают, помогают накрывать стол. Дарят дорогие сердцу подарки, изготовленные своими руками. Младшие стихи рассказывают. Традицию старший внук заложил. Весело проводим время, игры придумываем. Балую их. Но я ведь бабушка (улыбается).