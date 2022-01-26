Женщина из Китая прославилась, сняв короткометражный фильм о «кунг-фу»

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Чжан Ханлян из Китая прославилась в интернете, сняв четырехминутный фильм о «кунг-фу». Ее прозвали даже «Чудо женщиной», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2007 года Чжан Ханлян преподает боевое искусство в Тяньшуйском педагогическом университете провинции Ганьсу КНР. Ханлян – первоклассная спортсменка и судья первого уровня по национальным боевым искусствам Китая.

По информации местных китайских СМИ, 35-летняя женщина работает в школе учителем. В 13 лет она начала заниматься «кунг-фу», тренировалась 22 года, сейчас имеет хороший опыт в боевом искусстве. В свободное время Ханлян сняла несколько видеороликов об упражнениях «кунг-фу», затем опубликовала их на платформах китайских социальных сетей.

По словам Чжан Ханлян, главная цель в создании этих фильмов - популяризировать культуру «кунг-фу» среди общественности через новые медиа-платформы и поведать больше о традиционных китайских видах спорта. Недавно выпущенный четырехминутный клип «Кунг-фу» собрал более 6,6 миллионов просмотров и сделал Чжан Ханлян звездой в интернете.

В своем интервью местным СМИ молодой мастер «кунг-фу» отметила, что хочет познакомить людей из разных уголков мира с китайской культурой.