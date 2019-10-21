Женщина и ребенок погибли в аварии в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, на трассе Кокшетау - Рузаевка, столкнулись «ГАЗель» и Mersedes, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Страшные кадры с места ДТП появились в социальных сетях. В пресс-службе департамента полиции факт аварии подтвердили.

«Возле села Саумалколь 39-летний житель Акмолинской области за рулем автомашины Mersedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «ГАЗель». Две пассажирки Mersedes, 39-летняя женщина и 9-летняя девочка, были госпитализированы в центральную районную больницу Айыртауского района, где скончались от полученных травм», - прокомментировали в пресс-службе.

Водитель Mersedes и 63-летний пассажир «ГАЗели» госпитализированы. 24-летний водитель «ГАЗели» и ее еще один 27-летний пассажир обратились в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

«Факт ДТП внесен в единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд необходимых экспертиз», - добавили в пресс-службе.