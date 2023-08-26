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    11:32, 26 Август 2023 | GMT +6

    Женщина и двое детей утонули в Иртыше

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Легковое авто с женщиной и двумя детьми скатилось в Иртыш. Все они погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Павлодарской области.

    «25 августа в 22:53 в селе Павлодарское из реки Иртыш спасатели извлекли тела матери 1980 года рождения и двоих детей, 6 и 9 лет, которые в 21:40, находясь в легковом автомобиле скатились в реку и самостоятельно не смогли выбраться», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

    На месте работали 5 человек и 2 единицы техники.

    Напомним, в Туркестанской области, в Отырарском районе на реке Сырдарья, вблизи дорожного моста утонули 11 человек.


    Теги:
    Регионы Казахстана Павлодарская область ДЧС Происшествия Павлодар Происшествия, ЧС
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