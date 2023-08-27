02:16, 27 Август 2023 | GMT +6
Женщина и двое детей утонили в пригороде Павлодара
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Женщина и двое детей не смогли выбраться из затонувшей машины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По информации областного департамента ЧС, трагедия произошла 25 августа в 22:53 в селе Павлодарское.
«Тела 43-летней женщины и двоих детей шести и девяти лет извлекли из реки Иртыш. Легковой автомобиль, в котором они находились, скатился в реку. Самостоятельно выбраться они не смогли», – сообщили спасатели.
По их данным, погибшие провели под водой чуть больше часа.Ранее в Отырарском районе Туркестанской области на реке Сырдария, вблизи дорожного моста предварительно в неустановленном для купания месте утонули 11 человек. Позже акимат прокомментировал подробности данной трагедии.