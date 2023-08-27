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    02:16, 27 Август 2023 | GMT +6

    Женщина и двое детей утонили в пригороде Павлодара

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    Фото: t.me/qr_tjm
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Женщина и двое детей не смогли выбраться из затонувшей машины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По информации областного департамента ЧС, трагедия произошла 25 августа в 22:53 в селе Павлодарское.

    «Тела 43-летней женщины и двоих детей шести и девяти лет извлекли из реки Иртыш. Легковой автомобиль, в котором они находились, скатился в реку. Самостоятельно выбраться они не смогли», – сообщили спасатели.

    По их данным, погибшие провели под водой чуть больше часа.

    Ранее в Отырарском районе Туркестанской области на реке Сырдария, вблизи дорожного моста предварительно в неустановленном для купания месте утонули 11 человек. Позже акимат прокомментировал подробности данной трагедии.
    Теги:
    Павлодарская область Происшествия Дети Павлодар Происшествия, ЧС
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