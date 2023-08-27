Женщина и двое детей утонили в пригороде Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Женщина и двое детей не смогли выбраться из затонувшей машины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации областного департамента ЧС, трагедия произошла 25 августа в 22:53 в селе Павлодарское.

«Тела 43-летней женщины и двоих детей шести и девяти лет извлекли из реки Иртыш. Легковой автомобиль, в котором они находились, скатился в реку. Самостоятельно выбраться они не смогли», – сообщили спасатели.

По их данным, погибшие провели под водой чуть больше часа.