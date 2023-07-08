Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Жительница мегаполиса Яна Сихимбаева с семьей возвращалась домой, и решила с двумя детьми сократить путь и спуститься на подъемной машине, едва лифт тронулся с места как вдруг резко остановился. Женщина с сыном 14 лет и годовалым малышом стали заложниками подъемно-транспортного устройства, спустя некоторое время дышать в замкнутом пространстве кабины, которая нагрелась за весь день на солнце, стало невозможно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Elitar.kz.

«В четверг примерно, в 19.00 закрылся и остановился лифт, без открытия дверей примерно на 20 минут. Мост на Тамерлановском шоссе (Янги Шахар), в жару где через 10 минут уже нечем было дышать. Это мы уже спускались вниз получается. Хорошо у нас с собой телефон был, и муж на улице встретить должен был, вот мы вместе панику создали, он сразу побежал на сторону базарчика, там пост милиции, нашел милиционера, написал заявление. Я с лифта в полицию звонила, чтоб помогли выйти. Минут 20 мы там пробыли, духота ужасная. Потом они видимо систему перезагрузили, лифт отключился, а потом включился, опять нас наверх поднял и открылся. Уже видимо, как раз, когда мы выходили, нам МЧС позвонили, я уже сказала, что мы вышли», – говорит Яна

Как оказалось, о поломке лифта чиновники знают, однако по их информации кабина «зависла» между первым и вторым этажом всего на пару минут.

«Мост который стоит по Тамерлановскому шоссе находится на балансе района «Туран». Мы знаем о произошедшем инциденте, наш лифтёр в течении 1,5 минуты перезапустил лифт, и он начал вновь работать. На сегодняшний день, мы уже вызвали инженеров, кто полностью проверит работу данного лифта. В свою очередь отметим, что мы взяли жалобу на рассмотрение. Мы следим и за работой, и за состоянием лифта, проверяли его работу совсем недавно. Точную причину остановки, мы сможем сказать после того как его проверят инженеры», – прокомментировал главный специалист отдела развития качества общественной среды аппарата акима района Туран Жангирхан Байсалов.

Отметим, что горожане считают мост одной из самых неудачных и неудобных построек города. А сломанный лифт, или скользкие ступеньки в зиму лишний раз это подтверждают.