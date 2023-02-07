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Женщина и два ребенка погибли в ДТП на трассе в Костанайской области

7 Февраля 2023, 22:21
Женщина и два ребенка погибли в ДТП на трассе в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На трассе Костанай-Карабутак в результате лобового столкновения скончались мать и двое детей-двойняшек. Начато досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ДТП произошло сегодня на 470 км трассы «Костанай-Карабутак». Водитель автомашины марки «Jac», хотел совершить обгон и выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с большегрузом. В ДТП погибли три человека. Проводится следствие», - сообщили в департаменте полиции области.

В полиции уточнили, что погибла 33-летняя женщина и ее дети-двойняшки 9 лет. Женщина была за рулем всего год.

Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК части 4 «Нарушение правил ПДД».


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