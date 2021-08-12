Женщина без прав сбила пешехода в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Автоледи без прав сбила пешехода в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Автомашина Nissan Мurano под управлением 31-летней жительницы Актобе, двигаясь по улице 30 лет Казахстана, совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения авто. В результате ДТП пострадавший госпитализирован в БСМП города Актобе.

В ходе проверки полицейские выяснили, что автоледи не имела водительских прав. По факту ДТП проводится проверка, по результатам материал будет направлен в административный суд для принятия решения.

«В последнее время стало обыденностью нарушение правил дорожного движения женщинами-водителями. Полицейские выявляли уже управлявших автомашинами женщин в алкогольном опьянении. Некоторые управляют транспортными средствами без водительских прав. В данном случае женщина, не имея права управления, села за руль и сбила пешехода. Вот к чему могут привести пренебрежения правилами дорожного движения», – сказал начальник ДП Актюбинской Атыгай Арыстанов.

Только с начала года на дорогах области с участием пешеходов произошло 78 ДТП, в которых 9 человек погибло и 71 получили различные травмы.

