Женщина-аким в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С каждым годом в стране все больше женщин приходят в политику. Наряду с мужчинами женщины успешно работают в органах законодательной и судебной власти, на государственной службе. Не стала исключением и Акмолинская область, где выдвижение женщин на ключевые позиции рассматривается в качестве многогранной стратегии реализации гендерной политики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Особенно это находит свое воплощение в должностях акимов сельских и поселковых округов, где из 246 руководителей 48 – женщины.

Педагог по образованию аким Зареченского сельского округа Наталья Милюк вступила в должность в 2009 году. И с тех пор все ее силы, умения и опыт направлены на создание лучших условий для проживания и работы сельских жителей.

Очевидно, что должность акима села требует детального знания законодательной базы, государственных программ, способность видеть перспективу.

«В нашу компетенцию входит жилищный фонд, водопровод. Должны мы знать юриспруденцию и весь домашний частный скот. Для всех и вся, ведь люди разные, находим много теплых слов. Такие вот у нас обязанности», - отмечает Наталья Милюк.

Жители округа постоянно идут к ней с вопросами и предложениями. Во главу угла поставлена работа по развитию местного самоуправления, тем более что население округа активно участвует в этом процессе. Они понимают, что жизнь каждого из них в отдельности зависит от жизни округа в целом.

Сегодня Зареченский сельский округ по праву считается одним из лучших округов района и области. Все объекты социальной и производственной сфер округа соответствуют современным требованиям. Благосостояние жителей сельского округа растет, открываются новые объекты, увеличивается количество рабочих мест, растет число представителей малого и среднего бизнеса.

На вопрос «В чем же секрет вашего успеха, Наталья Казимировна?» Наталья Милюк всегда отвечает: «Нет никаких секретов. Надо любить то, что делаешь, людей, землю родную. Жить и работать по призванию».

К слову, 182 государственных органов области возглавляют женщины.