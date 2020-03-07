Женщина-аким в Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С каждым годом в стране все больше женщин приходят в политику. Наряду с мужчинами женщины успешно работают в органах законодательной и судебной власти, на государственной службе. Не стала исключением и Акмолинская область, где выдвижение женщин на ключевые позиции рассматривается в качестве многогранной стратегии реализации гендерной политики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.
Особенно это находит свое воплощение в должностях акимов сельских и поселковых округов, где из 246 руководителей 48 – женщины.
Педагог по образованию аким Зареченского сельского округа Наталья Милюк вступила в должность в 2009 году. И с тех пор все ее силы, умения и опыт направлены на создание лучших условий для проживания и работы сельских жителей.
Очевидно, что должность акима села требует детального знания законодательной базы, государственных программ, способность видеть перспективу.
«В нашу компетенцию входит жилищный фонд, водопровод. Должны мы знать юриспруденцию и весь домашний частный скот. Для всех и вся, ведь люди разные, находим много теплых слов. Такие вот у нас обязанности», - отмечает Наталья Милюк.
Жители округа постоянно идут к ней с вопросами и предложениями. Во главу угла поставлена работа по развитию местного самоуправления, тем более что население округа активно участвует в этом процессе. Они понимают, что жизнь каждого из них в отдельности зависит от жизни округа в целом.
Сегодня Зареченский сельский округ по праву считается одним из лучших округов района и области. Все объекты социальной и производственной сфер округа соответствуют современным требованиям. Благосостояние жителей сельского округа растет, открываются новые объекты, увеличивается количество рабочих мест, растет число представителей малого и среднего бизнеса.
На вопрос «В чем же секрет вашего успеха, Наталья Казимировна?» Наталья Милюк всегда отвечает: «Нет никаких секретов. Надо любить то, что делаешь, людей, землю родную. Жить и работать по призванию».
К слову, 182 государственных органов области возглавляют женщины.
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